Muş'ta Filistinlilere Destek Amacıyla Aşure Programı Düzenlendi

Muş'ta İyilik-Der tarafından Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen aşure programında elde edilen gelirin Filistinlilere gönderileceği bildirildi. Programa katılanlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetledi ve desteklerini gösterdi.

Muş'ta İyilik-Der tarafından Filistinlilere destek amacıyla aşure programı düzenlendi.

Atatürk Çocuk Parkı önünde gerçekleştirilen programda elde edilen gelirin Filistinlilere gönderileceği bildirildi.

İyilik Der Temsilcisi Gökhan Özbek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bir katliamın yapıldığını söyledi.

Dünyanın bu katliamı izlediğini belirten Özbek, "Muş'taki dernek üyelerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Kalbimizin birlikte attığını ve daima onları desteklediğimizi göstermek adına bu gün aşure etkinliğini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Mehmet Demir ise "İsrail'i lanetliyoruz. Elimizden dua etmek ve Filistinlilere destek olmaktan başka bir şey gelmiyor." dedi.