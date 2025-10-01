Haberler

Münih'te Patlama ve Yangın: Halk için Tehlike Yok

Almanya'nın Münih kentinin Lerchenau semtinde bir müstakil evde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Polis, olayla Oktoberfest'in bağlantısı olmadığını ve halk için direkt bir tehlikenin bulunmadığını açıkladı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Münih kentinin kuzeyindeki Lerchenau semtinde bir müstakil evde patlama ve yangın meydana geldi. Polis ve itfaiye, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken çevre yollar trafiğe kapatıldı. Polis, olayın Oktoberfest ile bağlantısı ve halk için doğrudan bir tehlikenin olmadığını bildirdi.

Almanya'nın Münih kentinin kuzeyinde bulunan Lerchenau semtinde sabaha karşı müstakil bir evde patlama oldu. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Polis ve itfaiye, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, çevre yollar trafiğe kapatıldı.

Polis, olayın Oktoberfest (Bira Bayramı) ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve halk için doğrudan bir tehlike bulunmadığını açıkladı. Evdeki yangın devam ederken, çevrede park halindeki birkaç aracın da ateşe verildiği bildirildi.

Polis, olay yerine yakın bir gölette yaralı bir kişiyi buldu. Bu kişinin durumunun yangınla bağlantılı olup olmadığı araştırıyor. Olayla ilgili bazı medya kuruluşlarındaki haberlerde yer alan "silah sesleri" ve "ölü bulundu" iddiaları ise polis tarafından doğrulanmadı.

Polis ve itfaiyenin çalışmaları nedeniyle bölgede ulaşım da aksadı. Şehir içi trenlerinde gecikmeler yaşandığı, toplu ulaşım araçlarının ise Lerchenauer Strasse ve Fasanerie duraklarına uğramadan devam ettiği bildirildi. Trafikte yoğun aksama yaşanırken, Toni-Pfülf-Strasse Ortaokulu da tedbir amacıyla kapatıldı.

Kaynak: ANKA / Dünya
