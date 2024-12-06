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Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi. Muhaliflerin, başkent Şam öncesi "son kale" olarak yorumlanan Humus'a 20 kilometre uzaklıktaki Rastan kentini çatışma olmadan ele geçirdikleri görüntüler büyük ses getirdi. Videoyu izleyen herkes "Muhalifler böyle giderse Şam'ı da birkaç saate kuşatır" yorumlarında bulundu.

27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib, Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi.

HERHANGİ BİR MÜDAHALEYLE KARŞILAŞMADILAR

Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken bugün servis edilen bir video büyük ses getirdi. Silahlı grupları taşıyan araçların Şam öncesi "son kale" olarak tanımlanan Humus'a 20 kilometre uzaklıktaki Rastan kentini herhangi bir çatışmaya girmeden ele geçirdikleri görüldü.

HAVAYA ATEŞ AÇARAK KUTLADILAR

İnternete düşen videolarda araçların kent merkezinde rahatlıkla hareket ettikleri ve kentin düşmesinin ardından silahlarıyla havaya ateş açarak gelişmeyi kutladıkları anlar yer aldı. Görüntüleri izleyen herkes "Muhalifler böyle giderse Şam'ı da birkaç saate kuşatır" yorumlarında bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Çok garip ama daha taktiksel bir durum söz konusu olma durumuda olabilir..daha Suriye Devleti ve onu destekleyen güçler henüz sahaya inmedi gibi..Türkiye dikkatli hareket ermek zorunda olmalı..çünkü bir ülke bu kadar çabuk işgal edilmesi zor...ve savaşı aklı ve gücü olanlar kazanır..

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