Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı

Kritik önemdeki şehir tam kuşatmaya alındı

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'i ele geçirdikten sonra Hama'nın merkezine de ulaşırken, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşmaya devam ediyorlar. Hanaser'de 30 Rejim askerinin esir alındığını duyuran muhalifler o anları cep telefonuyla kaydedip servis ettiler.

Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar ilerleyişlerini sürdürüyor. Halep ve İdlib'in ardından kuzeydeki Hama kent merkezine ulaşan muhalifler rejime ait çok sayıda askeri de esir alıyor.

ESİRLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Hanaser'de 30 rejim askerinin esir alındığını duyuran silahlı muhalif gruplar, ellerindeki askerlerin görüntülerini cep telefonlarıyla kaydedip servis ettiler.

YAN YANA DİZDİLER

İnternete düşen videoda muhalif bir askerin, yan yana dizilen rejim askerlerini göstererek savaşı kazanacakları yönünde mesajlar verdiği görülüyor.

Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Esirlere iyi davranıyorlarsa savaşı kazanırlar pkk nın 2 bölgedeki ikmal lojisttik yolunu kesmişler ve açıklamalarında savaşı kazanırsak suriyeliler ülkelerine dönecek onun için savaşıyoruz dediler mantıken bize zararı yok asıl zararı kukla esad veriyordu uzlaşmıyor ve pkk ile beraber hareket ediyordu

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Bunlar terörist

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Esirleri toplayın bay Kemal ziyarete gelecek ,nede olsa Esadcı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deha 11. bölüm tek parça full HD izle! Deha 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha CANLI İzle! Deha 11. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Amerikan Hastanesi Başhekimi neden öldü, İsmail Bozkurt hasta mıydı? Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Chelsea Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Aston Villa maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.