Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı

Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar ilerleyişlerini sürdürüyor. Halep ve İdlib'in ardından kuzeydeki Hama kent merkezine ulaşan muhalifler rejime ait çok sayıda askeri de esir alıyor.

ESİRLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Hanaser'de 30 rejim askerinin esir alındığını duyuran silahlı muhalif gruplar, ellerindeki askerlerin görüntülerini cep telefonlarıyla kaydedip servis ettiler.

YAN YANA DİZDİLER

İnternete düşen videoda muhalif bir askerin, yan yana dizilen rejim askerlerini göstererek savaşı kazanacakları yönünde mesajlar verdiği görülüyor.