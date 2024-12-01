Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'i ele geçirdikten sonra Hama'nın merkezine de ulaşırken, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşmaya devam ediyorlar. Hanaser'de 30 Rejim askerinin esir alındığını duyuran muhalifler o anları cep telefonuyla kaydedip servis ettiler.
Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar ilerleyişlerini sürdürüyor. Halep ve İdlib'in ardından kuzeydeki Hama kent merkezine ulaşan muhalifler rejime ait çok sayıda askeri de esir alıyor.
ESİRLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR
Hanaser'de 30 rejim askerinin esir alındığını duyuran silahlı muhalif gruplar, ellerindeki askerlerin görüntülerini cep telefonlarıyla kaydedip servis ettiler.
YAN YANA DİZDİLER
İnternete düşen videoda muhalif bir askerin, yan yana dizilen rejim askerlerini göstererek savaşı kazanacakları yönünde mesajlar verdiği görülüyor.