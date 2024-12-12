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Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından muhalifler, ülkeden kaçan Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın Lazkiye'de bulunan türbesini ateşe verdi. Bölge sakinleri "Bizi yerimizden etti" sözleriyle Esad'a olan tepkisini dile getirirken muhaliflerin türbe önünde kutlama yaptı.

Suriye'de muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde hem de herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi.

MUHALİFLER TÜRBEYİ HEDEF ALDI

Rejimin devrilmesiyle Beşar Esad, Suriye'den kaçıp Rusya'ya yerleşirken muhalifler babası Hafız Esad'ın Lazkiye'de bulunan türbesini hedef aldı.

BİZİ YERİMİZDEN ETTİ"

Köyde bulunan türbeyi ateşe verip başında kutlama yapan muhaliflerin görüntüleri ortaya çıkarken, bölge sakinleri Esad rejimine tepkisini "Köy halkı Hafız Esad'ın türbesini yakıp yıktı. Çünkü onları aç bıraktı, çünkü ondan nefret ediyorlardı. Bizi yerimizden etti, yok etti" sözleriyle dile getirdi.

Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıLouis Tay:

Vahşilik

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Haber Yorumlarıgirilmez:

aq canisinin türbesimi varmış

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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Mezardan çıkarıp yakmışlar heralde

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Haber YorumlarıM. B.:

Türbe değil çukurdur o çukur

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Size dedim çıkarıp asın

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yine de dogru yapmamislar... Olacak ismi olmus adami bu sekilde yakmalari...

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