Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor. Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.
Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Dünya