Haberler ›› Dünya ›› Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor. Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.