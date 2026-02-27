Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

Çin'in Wuhan kentinde nadir görülen beşiz doğum olayı gerçekleşti. 24 yaşındaki Dili adlı kadın, 1 erkek ve 4 kız bebeğe hayat verdi — doğal yollarla oluşan beşiz gebelikler dünya genelinde yaklaşık 1 / 60 milyon ihtimalle karşılaşılan bir durum olarak tanımlanıyor.

DURUMLARI STABİL

Zhongnan Hastanesi'nde görev yapan 20'den fazla sağlık personelinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen sezaryen doğum, 28 haftalık bebekler için acil müdahale gerektiren koşullarda başarıyla tamamlandı. Bebeğin kilosu 870 ile 1 030 gram arasında değişirken tüm beş bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde stabil sağlık durumuyla takip altına alındı.

Dili, gebe olduğunu öğrendiğinde yüksek riskli bir sürecin içine girdiğini biliyordu. Polikistik over sendromu (PCOS) nedeniyle hamile kalmasının zor olduğu tespit edilen kadın, uzun takiplerin ardından doğal yolla beşli gebelikle karşılaştı. Hamilelik boyunca ultrasonda hızla gelişen bebekler, Wuhan'daki uzman ekip tarafından özel bir planla izlendi.

UZMANLAR BİLE ŞAŞKIN

Doğum sürecinde anne ve bebeklerin sağlık ekiplerince anbean kontrolü sağlandı; Apgar puanlarının her bir bebeğin doğum sonrası ilk dakikalarda 6'nın üzerinde olması tıbbi açıdan olumlu bir gösterge olarak değerlendirildi. Uzmanlar, bebeklerin erken doğum nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunları yakından takip ediyor.

Olay, hem medikal camiada hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Dili'yi ve bakımını üstlenen tıbbi ekibi tebrik eden mesajlar paylaştı. Birçok kişi durumu "hayatın mucizesi" olarak nitelendirdi.