Haberler

Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Wuhan kentinde 24 yaşındaki bir kadın, doğal yollarla gerçekleşen ve yaklaşık 1'de 60 milyon görülen beşiz gebelik sonucu 1'i erkek 4'ü kız bebek dünyaya getirdi. 28 haftalık ve 870–1030 gram ağırlığında doğan bebekler yenidoğan yoğun bakımında stabil şekilde izleniyor.

  • Çin'in Wuhan kentinde 24 yaşındaki Dili adlı kadın, doğal yollarla oluşan beşiz doğum gerçekleştirdi.
  • Doğal yollarla oluşan beşiz gebelikler dünya genelinde yaklaşık 1 / 60 milyon ihtimalle karşılaşılan bir durumdur.
  • Beş bebek, 28 haftalık olarak sezaryenle doğdu ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde stabil sağlık durumuyla takip altına alındı.

Çin'in Wuhan kentinde nadir görülen beşiz doğum olayı gerçekleşti. 24 yaşındaki Dili adlı kadın, 1 erkek ve 4 kız bebeğe hayat verdi — doğal yollarla oluşan beşiz gebelikler dünya genelinde yaklaşık 1 / 60 milyon ihtimalle karşılaşılan bir durum olarak tanımlanıyor.

DURUMLARI STABİL

Zhongnan Hastanesi'nde görev yapan 20'den fazla sağlık personelinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen sezaryen doğum, 28 haftalık bebekler için acil müdahale gerektiren koşullarda başarıyla tamamlandı. Bebeğin kilosu 870 ile 1 030 gram arasında değişirken tüm beş bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde stabil sağlık durumuyla takip altına alındı.

Dili, gebe olduğunu öğrendiğinde yüksek riskli bir sürecin içine girdiğini biliyordu. Polikistik over sendromu (PCOS) nedeniyle hamile kalmasının zor olduğu tespit edilen kadın, uzun takiplerin ardından doğal yolla beşli gebelikle karşılaştı. Hamilelik boyunca ultrasonda hızla gelişen bebekler, Wuhan'daki uzman ekip tarafından özel bir planla izlendi.

Mucizelerin mucizesi! Doğal yolla beşiz bebekler dünyaya getirdi

UZMANLAR BİLE ŞAŞKIN

Doğum sürecinde anne ve bebeklerin sağlık ekiplerince anbean kontrolü sağlandı; Apgar puanlarının her bir bebeğin doğum sonrası ilk dakikalarda 6'nın üzerinde olması tıbbi açıdan olumlu bir gösterge olarak değerlendirildi. Uzmanlar, bebeklerin erken doğum nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunları yakından takip ediyor.

Olay, hem medikal camiada hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Dili'yi ve bakımını üstlenen tıbbi ekibi tebrik eden mesajlar paylaştı. Birçok kişi durumu "hayatın mucizesi" olarak nitelendirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı

Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Evin önünde görünce başından bıçakladı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı

Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Evin önünde görünce başından bıçakladı
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler

İki komşunun savaşında Türkiye üstüne düşeni hemen yaptı
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza

Hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza