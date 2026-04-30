MSB: Senegal'de Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği uçuşları icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile Senegal Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği uçuşlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın personeli, Senegal'in sorumlu olduğu Arama Kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşları icra ediyor. 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen uçuş esnasında, karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi amacıyla; Senegal uçucu personelinin de katılımıyla Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği uçuşları icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı