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MSB: BALTOPS-2026 Tatbikatı'na hazırız

MSB: BALTOPS-2026 Tatbikatı'na hazırız
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Milli Savunma Bakanlığı, Polonya'da konuşlanan hava kuvvetleri unsurlarıyla BALTOPS-2026 Tatbikatı'na katılmak üzere hazır olduklarını duyurdu. Tatbikata 3 F-16 uçağı ve 51 personel ile katılım sağlanacak.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Polonya'da konuşlanan hava kuvvetleri unsurlarıyla BALTOPS-2026 Tatbikatı için hazır olduklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz Baltık Denizi'nde! Polonya'daki 31'inci Hava Üssü'nde konuşlanan unsurlarımızla, 10 müttefik ülkenin yer aldığı BALTOPS-2026 Tatbikatı için hazırız! 2-19 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen BALTOPS-2026 Tatbikatı'na; 3 adet F-16 uçağımız ve 51 personelimizle katılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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