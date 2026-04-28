MSB: AKINCI TİHA, Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na dahil oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya'da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla sürdüğünü belirterek, AKINCI Tiha'nın tatbikata dahil olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Libya'da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Ülkemizden havalanan ve 'Tek Libya' 'Tek Ordu' hedefiyle tatbikata katılan AKINCI TİHA 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması'nda belirlenen deniz yetki alanı sınırlarını takip ederek tatbikata dahil oldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı