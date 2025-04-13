Tarih netleşti! Deniz Kuvvetleri'nde "Karadeniz'in güvenliği" konulu toplantı
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada "15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak" ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki olası ateşkesin ardından Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.
OLASI ATEŞKES SONRASI ZİRVE YAPILACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.
ASKERİ PLANLAMALARIN DENİZ BOYUTU ELE ALINACAK
Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.