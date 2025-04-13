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Tarih netleşti! Deniz Kuvvetleri'nde "Karadeniz'in güvenliği" konulu toplantı

Tarih netleşti! Deniz Kuvvetleri'nde
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada "15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki olası ateşkesin ardından Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

OLASI ATEŞKES SONRASI ZİRVE YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.

ASKERİ PLANLAMALARIN DENİZ BOYUTU ELE ALINACAK

Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.

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Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

KARADENİZDEKİ ÜLKELERDEN BİZE KARŞI HİÇ BİR TEHDİT TEHLİKE ANLAŞMAZLIK YOK ASIL EGE VE İŞGAL EDİLEN ADALAR AKDENİZDEKİ KITA SAHANLIKLARI TEHLİKEDE BATILILARDAN BORÇ PARA ALIP BU İŞGALLERE SEYİRCİ KALINIYOR ADETA OSMANLININ SON GÜNLERİNDEKİ ÇÖKÜŞÜ YAŞIYORUZ BU SEFER ÜLKEYİ BATILI,BÖLÜCÜ,YOBAZ DÜŞMANLARDAN KURTARACAK BİR ATATÜRK, BU ULUSA ÖNDERLİLİK EDECEK KAPASİTEDE LİDER YOK

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Haber YorumlarıYavuz:

Hadi Hayırlısı…

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