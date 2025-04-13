Tarih netleşti! Deniz Kuvvetleri'nde "Karadeniz'in güvenliği" konulu toplantı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki olası ateşkesin ardından Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

OLASI ATEŞKES SONRASI ZİRVE YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.

ASKERİ PLANLAMALARIN DENİZ BOYUTU ELE ALINACAK

Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.