Moskova'da patlama: Rus general hayatını kaybetti

Güncelleme:
Rusya'nın başkenti Moskova'da park halindeki bir aracın patlaması sonucu Korgeneral Fanil Sarvarov yaşamını yitirdi. Soruşturma Komitesi, olayın bir suikast olduğunu duyurdu.

RUSYA'nın başkenti Moskova'da bir araçta meydana gelen patlama sonucu Korgeneral Fanil Sarvarov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde park halindeki bir araca yerleştirilen patlayıcı, sabah saatlerinde infilak etti. Rusya Soruşturma Komitesi, olayın bir suikast olduğunu ve hedefteki ismin Rusya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov olduğunu açıkladı.

Rus basını, patlamanın sabah erken saatlerde 12 numaralı binanın avlusunda meydana geldiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sarvarov'un yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili 'genel tehlike yaratacak şekilde cinayet işlemek' ve 'yasa dışı patlayıcı madde ticareti' suçlamalarıyla dava açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
