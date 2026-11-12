Moskova'da konuşan Witkoff, Putin görüşmesinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi

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Abd Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Witkoff, "İlerleme kaydedildi. İnsanlar üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağımızı düşünmüyordu. Yeniden başlattık. Yeni bir toplantı tarihi belirledik" ifadelerini kullandı.

Witkoff, bir sonraki görüşmelere Avrupalı temsilcilerin de katılacağını söyleyerek, Avrupalı temsilcilerin görüşmelere katılmasının önemli olduğunu belirtti.

KUSHNER: KAPSAMLI VE AYRINTILI GÖRÜŞME YAPTIK

Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ise "Tüm konularla ilgili kapsamlı ve ayrıntılı bir görüşme yaptığımızı düşünüyorum. Umarım bu görüşmeler, ileride yapılacak çok taraflı görüşmelere katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı