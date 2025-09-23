Haberler

Monako Prensi 2'nci Albert'tan Filistin Devleti'ni Tanıma Açıklaması

Güncelleme:
Monako Prensi 2'nci Albert, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir konferansta, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı ve iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.

MONAKO Prensi 2'nci Albert, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

MONAKO Prensi 2'nci Albert, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu. İki devletli çözümün, kalıcı istikrara giden yolu açacağını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan 2'nci Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
