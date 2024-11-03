Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı

MOLDOVA'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanıyor.

Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılacak seçimin ikinci turunda, yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere 3 milyon 302 bin 142 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Moldova'da seçimin ilk turu 20 Ekim'de yapıldı. İlk turda en fazla oy alan iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nden (PAS) mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Aleksandr Stoyanoglo, cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.

Yerel saatle 07.00'de başlayan ve 21.00'de sona erecek oy verme işlemi, 2 binden fazla yerel ve uluslararası gözlemci tarafından takip ediliyor.