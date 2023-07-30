Moğolistan'daki devasa hortum, önüne kattıysa götürdü! Görüntüler defalarca tıklandı

Moğolistan'da meydana gelen hortuma ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde devasa hortumun geniş bir alanda etkili oldu.

HORTUMUN BÜYÜKLÜĞÜ TÜYLER ÜRPERTTİ

Moğolistan'ın Çin sınırına yakın bölgesinde meydana gelen hortum tüyler ürpertti. Devasa hortumun büyüklüğünü görenler gözlerine inanamadı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA DEFALARCA TIKLANDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, hortum geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Video, defalarca kez tıklandı.