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Moğolistan'daki devasa hortum, önüne kattıysa götürdü! Görüntüler defalarca tıklandı

Dünya Haberleri

Moğolistan'da meydana gelen devasa hortum dehşete düşürdü. Sosyal medyaya düşen görüntüler hortumun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Moğolistan'da meydana gelen hortuma ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde devasa hortumun geniş bir alanda etkili oldu.

HORTUMUN BÜYÜKLÜĞÜ TÜYLER ÜRPERTTİ

Moğolistan'ın Çin sınırına yakın bölgesinde meydana gelen hortum tüyler ürpertti. Devasa hortumun büyüklüğünü görenler gözlerine inanamadı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA DEFALARCA TIKLANDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, hortum geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Video, defalarca kez tıklandı.

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