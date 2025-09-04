Haberler

Modanın İkonu Giorgio Armani Hayatını Kaybetti

91 yaşında hayatını kaybeden İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, moda sektöründe devrim yaratarak markasını genişletmişti. Armani, 1975'te kurduğu markasıyla yıllık 2,5 milyar dolardan fazla kâr elde ediyordu.

İtalyan moda tasarımcısı ve milyarder Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Moda dünyasının en tanınmış isimleri arasında yer alan Giorgio Armani, ilk olarak moda şirketi olarak başlayan Armani markasını, müzik, spor ve lüks otellere kadar genişletmişti.

1975'te kurulan Armani markası yılda 2,5 milyar dolardan fazla kâra sahip.

Markanın Instagram sayfasında, "Armani son günlerine kadar çalıştı. Kendisini şirkete, koleksiyonlarına ve devam eden yeni projelere adadı" ifadeleri yer aldı ve Armani'nin yorulmak bilmeyen bir karaktere sahip olduğu söylendi.

BBC
