Haberler

Mississippi'de Bağlantılı Silahlı Saldırılarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Mississippi'de Bağlantılı Silahlı Saldırılarda 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Şerif, olayın bağlantılı olduğunu ve bir şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.

ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen bir dizi bağlantılı silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Clay Bölgesi Şerifi Eddie Scott, Mississippi eyaletinin doğusundaki Alabama sınırı yakınlarında yer alan West Point kasabasında, birbiriyle bağlantılı silahlı saldırılarda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Scott, ayrıca 1 şüphelinin gözaltında olduğunu ve toplum için herhangi bir tehdit bulunmadığını belirterek, "Emniyet güçleri soruşturmayı sürdürüyor ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir bilgilendirme yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Scott, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ise üç farklı noktada 6 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Canlı anlatım: Dev derbide ilk düdük çaldı

Süper Kupa finali başladı! Tempo çok yüksek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi