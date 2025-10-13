Haberler

Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne Katılacak Liderler Açıklandı

Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne Katılacak Liderler Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MISIR makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı.

MISIR makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı.

Mısır'da düzenlenecek Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak. Mısır basını Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimlerin katılacağını duyurdu; 'Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides.'

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor. Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Trump'a İsrail'de sürpriz karşılama! Plaja dev 'Teşekkürler' pankartı asıldı

Trump'a sürpriz karşılama! Ülkedeki plaja dev pankart astılar
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı

Belediyenin halk ekmek fabrikasında skandal! Hemen kapatıldı
Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı

Esnafın dedikleri, denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ'dan İYİ Parti ile ittifak iması: Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz

Özdağ'dan ittifak sinyali! Partinin ismini verince salon ayağa kalktı
Esnafın söyledikleri, pazara denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı

Esnafın dedikleri, denetime giden belediye başkanını çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.