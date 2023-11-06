Mısır, Gazze'deki yaralıları tedavi etmek üzere 17 Filistinliyi kabul etti

Mısır, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaralanan 17 Filistinlinin daha tedavi edilmek üzere Mısır'a getirildiğini duyurdu.

Mısır Sağlık Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı üzerinden tedavi edilmek üzere ülkesine getirilen Filistinli yaralılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Refah Sınır Kapısı'ndan bugün 17 Filistinli yaralının daha tedavi edilmek üzere Mısır'a giriş yaptığını" ifade eden Abdulgaffar, yaralıların tedavisine başlandığını kaydetti.

Üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesine de değinen Abdulgaffar, "42'si çocuk olmak üzere toplamda 166 üçüncü ülke vatandaşının da Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını ve gerek sağlık kontrolüne tabi tutulduklarını" aktardı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, 2 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada 21 yaralı ve 344 üçüncü ülke vatandaşının ülkeye ulaştığını duyurmuştu. Bakanlık ayrıca, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada ise 16 yaralı ve 117 üçüncü ülke vatandaşının ülkeye ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.