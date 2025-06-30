Mısır, Gazze'de 60 Günlük Ateşkes Üzerinde Çalışıyor

Mısır, Gazze'de 60 Günlük Ateşkes Üzerinde Çalışıyor
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de 60 günlük bir ateşkes sağlanması için yürütülen müzakereler hakkında bilgi verdi. ABD ve Katar ile birlikte yürütülen görüşmelerde, bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılması önerisi yer alıyor.

MISIR Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, " Gazze'de 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışılıyor" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de ile ilgili açıklamada bulundu. ABD ve Katar ile Mısır'ın da ara buluculuk yaptığı Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin Abdulati, "Şu anda önerilen ve bizim de üzerinde çalıştığımız şey Gazze'de 60 günlük bir ateşkes sağlanması karşılığında bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Abdulati, ABD'nin Gazze'de çözüme yönelik 'kapsamlı bir vizyon ortaya koyduğunu' vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonunu takdir etti. İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından ABD'nin Gazze'de ateşkese odaklandığını aktaran Abdulati, İsrail'in ateşkesten sonra Gazze'ye yeniden saldırmaması gerektiğini söyledi. Abdulati, "İsrail, anlaşmaya vardıktan sonra Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatırsa, bu durum bölgede büyük bir tehdit ve istikrarsızlık kaynağı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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