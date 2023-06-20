Mısır'da intihar girişimi dayakla engellendi

Mısır'da psikolojik rahatsızlık nedeniyle minareye çıkan bir genç, vinç yardımıyla ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında dövülerek intihar girişimi engellendi.

Mısır'da minareye çıkarak intihar girişiminde bulunan bir genç, dövülerek aşağı indirildi.

Mısır'ın güneyindeki el-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı.

DÖVEREK DURDURDULAR

İbrahim'i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi, İbrahim'i döverek intihar girişimini engelledi. İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken, çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.