Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, bölgedeki krizlerin çözümü için çabaların sürdürülmesi konusunda anlaştı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bölgedeki krizlerin çözümü için çabaların sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bölgedeki krizlerin çözümü için çabaların sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sisi ile bin Selman, Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'ne katılmak üzere bulundukları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirilmesi ve daha geniş ufuklara taşınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Sisi ile bin Selman, ortak Arap eyleminin desteklenmesi ve bölgedeki krizlerin çözümüne katkıda bulunulması için yoğun çabalarını sürdürme konusunda anlaştı.