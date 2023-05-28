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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Dünya Haberleri

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Bayat - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Mısır Dünya Haberler

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