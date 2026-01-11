Haberler

ABD'de, ICE polisine tepki olarak düzenlenen protestolarda 30 kişi gözaltına alındı

ABD'de, ICE polisine tepki olarak düzenlenen protestolarda 30 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
ABD'nin Minnesota eyaletinde, ICE görevlileri tarafından vurularak öldürülen Renee Nicole Macklin Good için düzenlenen protestolarda en az 30 kişi gözaltına alındı. Göstericiler güvenlik güçlerine saldırarak olaylara yol açtı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'u vurarak öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza görevlilerine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, 7 Ocak'ta 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'u vurarak öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis, yerel yetkililerin barışçıl protesto çağrılarına rağmen göstericilerin güvenlik güçlerine, polis araçlarına ve yoldaki diğer araçlara kar, buz ve taş attığını, bir polis memurunun ise hafif yaralandığını duyurdu. Gösteriyi 'yasa dışı bir toplantı' ilan eden polisin, en az 30 kişiyi gözaltına aldığı, daha sonra hepsinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
