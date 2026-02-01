Haberler

Minneapolis'te ICE karşıtı protesto düzenlendi

Minneapolis'te ICE karşıtı protesto düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde bir araya gelen onlarca kişi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin uygulamalarını protesto etti. Federal kurumun göçmenlik politikalarına tepki gösteren protestocular, dövizler taşıyarak ve sloganlar atarak reform çağrısında bulundu. Göçmenlik politikalarının daha adil ve insancıl olması için çağrıda bulunan protestocular, ICE'nin uygulamalarının gözden geçirilmesini istiyor.

  • ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE ajanları tarafından 2 kişinin öldürülmesinin ardından Minnesota Valisi Tim Walz'ın ofisi önünde protesto düzenlendi.
  • Protestoda, 7 Ocak'ta ICE görevlilerinin 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'u ve 24 Ocak'ta 37 yaşındaki ABD vatandaşı Alex Jeffrey Pretti'yi öldürdüğü belirtildi.
  • Protestocular, ICE'ın federal ve eyalet yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek, ölümlerden sorumlu memurlar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından 2 kişinin öldürülmesinin ardından bir grup gösterici, Minnesota Valisi Tim Walz'ın ofisinin önünde eylem yaptı. Minnesota'da bir grup, 2 ABD vatandaşının ölümüne neden olan ICE ajanlarının kanunlar karşısında hesap vermesi talebiyle Vali Walz'ın ofisinin önünde bir araya geldi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Minnesota'daki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen gösteride, "ICE'ı ortadan kaldırın" ve "ICE evine dön" yazılı pankartlar taşındı. CAIR Minnesota Direktörü Jaylani Hussein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ICE'ın hem federal yasaları hem de eyalet yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ"

Hussein, iki kişinin ölümünden sorumlu memurlar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti. Hussein, "Bence ICE konusunda zihinsel ve operasyonel kontrollerini tamamen kaybediyorlar. Minnesota'daki başarısızlıklarını ve bunun halka ne kadar pahalıya patladığını gördükten sonra, ICE'ın başka bir topluluğa gideceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı. Göstericilerden Diane Dengate de "Özgürlüğümüzü kaybediyoruz, insanları kaybediyoruz. Ortaya çıkmalı ve sesini duyuramayanlar için ses olmalıyız." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü. Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Neymiş bu ice ice. Tadı kaçtı iicee

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke