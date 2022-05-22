Mezuniyet törenine damga vuran görüntü! Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan olay gündem yarattı. Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak için sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı. Öğrencinin o esnada ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.
Abd'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
ABD'Lİ BAKANA TEPKİ GÖSTERDİ
Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı.
POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİĞİ GÖRÜLDÜ
Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.