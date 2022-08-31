Metroda herkesin içinde şortunu indiren kadın, özel bölgesini tıraş etti

Kanada'da bir metroda akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi. Herkesin içinde şortunu indiren bir kadın, etraftakilere aldırış etmeden özel bölgesini tıraş etti.

Daha başımıza neler gelecek derken Kanada'dan gelen bir görüntü resmen akıllara durgunluk verdi. Metroda bir kadın herkesin içinde tişörtünü yukarı kaldırdı ve şortunu indirdi.

PES DEDİRTEN HAREKETE TEPKİ YAĞDI

Ardından yanında taşıdığı jiletle özel bölgelerini tıraş etti. Kadının umursamaz halleri ise pes dedirtti. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülere büyük tepki gösterdi.