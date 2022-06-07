ABD'de metro bekleyen kadın uğradığı saldırı sonucu raylara düştü ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti. Olay saniye saniye kameraya yansırken, polis şahsı bulmak için çalışmalara başladı. ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti. ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Bronx bölgesindeki Jackson Avenue metro istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 52 yaşındaki kadını raylara itti. O ANLAR ANBEAN KAMERADA O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi. İhlas Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri New York 3. Sayfa Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› ABD'de metro bekleyen kadın uğradığı saldırı sonucu raylara düştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.