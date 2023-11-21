Mersin Erdemli'de Filistin'e Destek İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Filistin'e destek için "Hayır Çarşısı"

MERSİN - Mersin Erdemli'de Filistin'e destek için kurulan "Hayır Çarşısı"ında gönüllülerin desteğiyle satışlar başladı.

Erdemli İlçe Müftülüğü tarafından geliri Filistin'e bağışlanmak üzere "Hayır Çarşısı" kuruldu. Erdemli Belediye parkında kurulan hayır çarşısı açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayırseverler tarafından geliri zulüm altındaki Filistinlilere ulaştırılmak üzere odun sacında pişirilen yöresel bazlama ve börekler hazırlandı. Çiğ köfteden, dönere, meyveden sebzeye kadar kurulan tüm yiyecek stantlarında vatandaşlar hayırda yarıştı. Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi ve ilçe müftülüğü personellerince toplanan 300 bin TL'de Filistin'e gönderilmek üzere ilgili personele İlçe Müftüsü Hasan Küçük tarafından teslim edildi. Yine Filistin yararına açık arttırma usulüyle bir tablo 60 bin liraya hayırsever tarafından satın alındı.

Hayır çarşısına gelen vatandaşlar, yaptıkları alışverişlerin gelirinin Filistin'deki mazlumlara ulaşacağını belirterek bu bilinçle alışveriş yaptıklarını söyledi.

Erdemli Müftüsü Hasan Küçük ise" Her daim mazlumun, mağdurun yanında olma karakterini barındıran aziz milletimiz, Türk milletinin bir ferdi olarak burada bugün hep beraber Gazze'ye bir ses olalım, bir nefes olalım, karınca kaderince destek olalım diye bir hayır çarşısı düzenliyoruz. Cenab-ı Hak bereketini arttırsın. Biran önce orada bir zamanlar ecdadımızın Osmanlı'nın eliyle selamet yurdu olan, barış yurdu olan o topraklarda tekrardan bu aziz milletimizin eliyle oraları tekrardan barış yurdu haline getirmeyi Rabbim nasip eylesin" dedi.

Hayır çarşısının 3 gün süreyle açık kalacağı, tüm gelirin de Filistin'e destek olarak gönderileceği ifade edildi.