Mersin'de Gece Denize Giren Üç Kişiden Biri Boğuldu, İki Kişi Kayıp

1) TEK MOTORLU UÇAKLA DÜNYA TURUNA ÇIKAN PİLOT KAZA KIRIMA UĞRADI; PİLOT ÖLDÜ, KADIN YOLCUYA SAĞ ULAŞILDI

Kaza kırıma uğrayan uçağa ekipler tarafından ulaşıldı. Yaralı olduğu öğrenilen yolcu Hicran Kaya ve hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.

Haber-Kamera: RİZE,

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2)MERSİN'DE GECE DENİZE GİREN 3 KİŞİDEN BİRİ BOĞULDU; 2 KİŞİ ARANIYOR

MERSİN'in Silifke ilçesinde gece denize girdikten sonra dalgalarla sürüklenen kişiden biri boğuldu, 2 kişi ise kayboldu. Ekipler, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Atakent-Yapraklıkoy sahilinde meydana geldi. Gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz 3 kişi, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. 3 kişinin denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen 3 kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Denizde kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.