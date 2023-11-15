Mercedes-Benz, Filistin'e 1 milyon avroluk para yardımı yapma kararı aldığını duyurdu. Yardım, Alman Kızıl Haçı'nın kardeş kuruluşları Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile birlikte bölgeye ulaştırılacak.

Mercedes-Benz Filistin'e 1 Milyon Avroluk Yardım Yapacak

Ortadoğu'da yaşanan üzücü gelişmeler dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanından hem İsrail'e hem de Gazze'ye yardımlar sürerken, kısa süre önce Mercedes cephesinden konuyla ilgili bir hamle daha geldi. Şirket, Filistin'e para yardımı yapma kararı aldığını duyurdu.

Mercedes-Benz Filistin'e para yardımı yapma kararı aldı

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada Filistin'e 1 milyon avroluk para yardımı yapma kararı alındığı duyuruldu. Şirket yapacağı yardımın halen bölgede bulunan Filistinli sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini organize eden Alman Kızıl Haçı'nın kardeş kuruluşları Filistin Kızılayı (PRCS) ve Mısır Kızılayı (ERCS) ile birlikte bölgeye ulaştırılacağını söyledi.

Mercedes-Benz'in konuyla ilgili açıklaması ise şöyle;

"Ortadoğu'daki sivillerin akıbetinden endişe duyan Mercedes-Benz, bölgeye yönelik yaptığı insani yardımları artırıyor. Mercedes-Benz Ekim ayında hem Gazze hem de İsrail'de sivillere destek olmak amacıyla Alman Kızılhaçı ve İsrail gönüllü yardım ekibi United Hatzalah'a 1 milyon euro bağışlamıştı. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta ilk destek paketine ek olarak Gazze'ye 1 milyon euro daha insani yardım yapma kararı aldı.

1 milyon euro'luk ek yardım, halen bölgede Filistinli sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini organize etmekte olan Alman Kızıl Haçı'nın kardeş kuruluşları Filistin Kızılayı (PRCS) ve Mısır Kızılayı (ERCS) ile birlikte bölgeye ulaştırılacak."

Mercedes'ten İsrail'e milyon avroluk yardım

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