Melissa Kasırgası Küba'ya Ulaştı, 735 Bin Kişi Tahliye Edildi
Karayipler bölgesinde hızlanan Melissa Kasırgası, Küba'nın doğu kıyılarına ulaştı. Kasırga nedeniyle 735 binden fazla kişi tahliye edildi ve yetkililer halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.
KARAYİPLER bölgesinde hızını artıran Melissa Kasırgası'nın, Küba'nın doğusuna ulaştığı duyuruldu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın 3'üncü kategori seviyesinde, Küba'nın doğu kıyılarına ulaştığı bildirildi. Yetkililer, kasırganın etkisini yitirene kadar halka sığınaklarında kalma çağrısında bulundu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise Melissa Kasırgası nedeniyle 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ve kasırganın büyük hasara yol açtığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya