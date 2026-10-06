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Melenchon, Fransa'da lise eylemlerine polis müdahalesine 'kontrolden çıktı' dedi

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Melenchon, Fransa'da lise eylemlerine polis müdahalesine 'kontrolden çıktı' dedi
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Fransa'da lise öğrencilerinin protestolarına polis müdahalesi ve gözaltılar tartışılıyor. LFI lideri Jean-Luc Melenchon, gözaltı sayısının Ekim 1961'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirterek polisin tutumunu 'kontrolden çıktı' diye eleştirdi.

(ANKARA) - Fransa'da öğrenci protestolarında polis müdahalesi ve gözaltılara yönelik tartışmalar sürüyor. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, polisin tutumunun "kontrolden çıktığını" belirterek, yetişkinlere gençlerin gösterilerini koruma çağrısında bulundu.

Fransa'da lise öğrencilerinin ülke genelinde düzenlediği protestolara yönelik polis müdahaleleri ve artan gözaltılar, sol siyasetçiler ile insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Fransa'nın öne gelen solcu siyasetçilerinden Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestolar sırasında gerçekleştirilen gözaltıların sayısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Polisin sertlik dozunu artırması kontrolden çıktı. Gözaltı sayısı Mayıs 1968'den daha yüksek ve Cezayir Savaşı sırasında, Ekim 1961'den bu yana görülen en yüksek seviyede.

İnsanlık dışı şiddet, yetkinin kötüye kullanılması ve provokasyonlar, Bakan Nunez'in açıklamalarına uygun biçimde, hiçbir sınır ve kısıtlama olmaksızın artıyor. Yarın tüm demokratlar, kask ve beyaz kol bandıyla donanmış şekilde gençlerin gösterilerini korumalıdır."

Öte yandan LFI Milletvekili Clemence Guette de Yargıçlar Sendikası'nın ardından İnsan Hakları Ligi'nin de lise öğrencilerine yönelik "baskı" konusunda uyarıda bulunduğunun altını çizdi.

Guette, "Ulaşılan son derece ciddi şiddet düzeyini anlamak gerekiyor. En ufak bir diyalog başlatılmadan gençler sakat bırakılıyor" ifadelerini kullandı. Guette, paylaşımının devamında Macron yönetiminin tutumunu eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü Fransa şubesi de ülke genelinde düzenlenen lise öğrencilerinin eylemlerine ilişkin açıklamasında, "Talepler duyulmalı ve göstericilerin haklarına saygı gösterilmeli... Barışçıl toplanma hakkının güvence altına alınmasını talep ediyor ve gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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