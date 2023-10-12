Meksika'yı vuran Lidia Kasırgası ve Max Fırtınası: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Meksika'nın pasifik kıyılarını vuran Lidia Kasırgası ve Max Fırtınası sonucunda şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kasırga ve fırtına, Nayarit, Jalisco, Colima ve Sinaloa eyaletlerinde büyük hasara yol açtı.

Meksika'nın pasifik kıyılarını vuran Lidia Kasırgası, hızını kaybederek Max tropikal fırtınasına dönüşürken, şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Meksika'yı vuran Lidia Kasırgası ve Max Fırtınası nedeniyle bilanço artıyor. Ülkenin Nayarit, Jalisco, Colima ve Sinaloa eyaletlerinde etkili olan Lidia Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli rüzgar ve selde 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin Jalisco eyaletinde aracının akıntıya kapıldığı, diğerinin ise üzerine ağaç devrildiği belirtildi. Jalisco eyaletindeki 4 otobanda büyük hasar meydana geldi. Nayarit eyaletinde ise arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Nayarit eyaletinde 45 sığınak kullanıma açıldı

Meksika Sivil Koruma Ekibi (Proteccin Civil) Ulusal Koordinatörü Laura Velzquez, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador ile yaptığı ortak konferansta, kasırgadan etkilenen 171 kişinin açılan 45 sığınakta barındığını açıkladı. Velzquez ayrıca, sahada 32 bin 293 Silahlı Kuvvetler personelinin bulunduğunu, buna ek olarak 741 araç, 4 tam teşekküllü mutfak, 9 hava aracı, 13 bot ve 403 özel ekipmana sahip olduklarını ekledi.

Meksika Elektrik İdaresi La Comisin Federal de Electricidad (CFE) ise afetten etkilenen bölgelerin yüzde 22'sinin elektriğinin geri geldiğini bildirdi.

Max Fırtınası 2 can daha aldı

Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana şehrinde etkili olan Max Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışların yol açtığı selde çukura düşerek boğulan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Fırtınanın ardından eyalette, 30 bin kişi elektriksiz kalırken, onlarca kasabanın iletişiminin koptuğu, elektrik, telefon hatları ve internet bağlantılarının çalışmadığı açıklandı. - MEXİCO CİTY