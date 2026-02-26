Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera'ya yönelik 22 Şubat'ta düzenlenen ve ülkede şiddet olaylarını tetikleyen operasyonun ardından Trump'ın kendisini aradığını belirtti.

Yaklaşık 8 dakika süren görüşmede Trump'ın Meksika'daki son durumu sorduğunu aktaran Sheinbaum, operasyonda ABD'den gelen istihbarat desteğinin faydalı olduğunu mevkidaşına ilettiğini söyledi. İki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun 'çok iyi' gittiğini vurgulayan Sheinbaum, ABD'nin sürece yalnızca bilgi akışıyla destek verdiğini, sahadaki operasyonun ise bütünüyle Meksika Savunma Bakanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı