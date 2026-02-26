Haberler

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri 'El Mencho'ya yönelik operasyon ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini ele aldı.

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera'ya yönelik 22 Şubat'ta düzenlenen ve ülkede şiddet olaylarını tetikleyen operasyonun ardından Trump'ın kendisini aradığını belirtti.

Yaklaşık 8 dakika süren görüşmede Trump'ın Meksika'daki son durumu sorduğunu aktaran Sheinbaum, operasyonda ABD'den gelen istihbarat desteğinin faydalı olduğunu mevkidaşına ilettiğini söyledi. İki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun 'çok iyi' gittiğini vurgulayan Sheinbaum, ABD'nin sürece yalnızca bilgi akışıyla destek verdiğini, sahadaki operasyonun ise bütünüyle Meksika Savunma Bakanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı