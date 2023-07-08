Meksika Körfezi'nde devlet petrol şirketi PEMEX'e ait petrol platformundaki patlama ve yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yangının kontrol altına alındığı ve petrol üretimini etkilediği belirtildi.

- Meksika Körfezi'ndeki patlama ve yangının bilançosu ağırlaştı: 2 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika Körfezi'nde devlet petrol şirketi PEMEX'e ait petrol platformundaki patlama ve yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika'nın Campeche eyaletinin 80 kilometre açıklarındaki Meksika Körfezi'nde yer alan Meksika devlet petrol şirketi PEMEX'e ait Nohoch Alfa adlı petrol platformunda dün sabah saatlerinde meydana gelen patlama ve çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. PEMEX tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Kayıp işçiyi arama çalışmalarının sürdüğü, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Petrol üretimini ciddi şekilde etkileyen yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldığı vurgulandı.

Öte yandan, yapılan ilk açıklamada 6 kişinin yaralandığı belirtilmiş, işçilerden 321'inin tahliye edildiği aktarılmıştı.