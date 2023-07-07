Meksika Körfezi'nde devlet petrol şirketi PEMEX'e ait petrol platformunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Patlama sonrası büyük yangın çıkarken dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerinde 6 kişi yaralanırken alevlere müdahale etmek için 4 adet yangın söndürme gemisi gönderildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

- Meksika Körfezi'nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika Körfezi'nde devlet petrol şirketi PEMEX'e ait petrol platformunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Meksika'nın Campeche eyaletinin 80 kilometre açıklarındaki Meksika Körfezi'nde yer alan Meksika devlet petrol şirketi PEMEX'e ait Nohoch Alfa adlı petrol platformunda 05: 17 saatlerinde bir patlama yaşandı. Patlama sonrası büyük yangın çıkarken dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerinde 6 kişi yaralanırken alevlere müdahale etmek için 4 adet yangın söndürme gemisi gönderildi. Platformda bulunan 321 işçi ise teknelerle tahliye edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında olay nedeniyle 3 ya da 4 işçinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.