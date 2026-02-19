'Vur' emri bu kez Trump'tan değil, komşu ülkeden! Pasifik'te sular ısınıyor

Meksika'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.

4 TON UYUŞTURUCU TAŞIYAN DENİZALTI ELE GEÇİRİLDİ

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, Meksika Donanması'nın yürüttüğü sürekli gözetim faaliyetleri kapsamında Pasifik Okyanusu'nda 179 paket halinde yaklaşık 4 ton kokain taşıyan bir denizaltıyı ele geçirdiğini belirterek, operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

"ORGANİZE SUÇUN FİNANSAL YAPILARINA DOĞRUDAN MİLYONLARCA DOLARLIK BİR DARBE VURDU"

Harfuch, denizlerde yürütülen operasyonlarda geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ifade ederek, "Bu, milyonlarca dozun sokaklara ulaşmasını engelleyerek ve Meksikalı ailelerin güvenliğini koruyarak, organize suçun finansal yapılarına doğrudan milyonlarca dolarlık bir darbe vurdu" dedi.

ABD'NİN KARAYİPLER'DEKİ SALDIRILARI

Öte yandan Meksika'nın komşusu ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın emriyle Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerin vurduğu ve çok sayıda kişiyi öldürdüğü biliniyor. ABD ordusunun, saldırıları uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.