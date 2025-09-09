Haberler

Meksika'da Tren Otobüse Çarptı: 10 Ölü, 61 Yaralı

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Kazanın, otobüs şoförünün hemzemin geçidinde treni geçmeye çalışmasından kaynaklandığı bildirildi.

MEKSİKA'da trenin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde, yük treninin çift katlı bir yolcu otobüsüne çarpması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, otobüs şoförünün hemzemin geçidinde treni geçmeye çalıştığını ve bu nedenle kazanın meydana geldiğini kaydetti.

Eyalet savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olay yerinde 7 kadın ile 3 erkeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
