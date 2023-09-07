Meksika'da tıbbi malzeme deposunda çıkan yangında 3 itfaiyeci dumandan zehirlendi

Meksika'nın başkenti Mexico City'de Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü'ne (IMSS) ait bir tıbbi malzeme deposunda çıkan yangında 3 itfaiyeci dumandan zehirlendi. Yangın kontrol altına alınırken, depoda bulunan 10 kişi tahliye edildi.

Meksika'da kamuya ait bir tıbbi malzeme deposunda çıkan yangın sonucu 3 itfaiyeci dumandan zehirlendi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü'ne (IMSS) ait bir tıbbi malzeme deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kontrolden çıkarken, başkent itfaiyesi ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonunda kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle depoda bulunan 10 kişi ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Mexico City İtfaiyesi yetkilileri, söndürme çalışmaları sırasında dumandan zehirlenen 3 itfaiyecinin tedavi altına alındığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise deponun alev alev yandığı ve dumanların gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Olay yerinde incelemelere ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığı belirtildi. - MEXİCO CİTY