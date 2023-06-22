Üye Girişi
Haberler

Meksika'da rafineride patlama: 5 yaralı

Dünya Haberleri

Meksika'nın güneyinde yer alan Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Kaza sonucu 5 işçi yaralanırken rafineride çalışan işçiler yangına müdahale etti.

- Meksika'da rafineride patlama: 5 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın güneyinde yer alan Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde yer alan Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Kaza sonucu 5 işçi yaralanırken rafineride çalışan işçiler yangına müdahale etti. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde bölgede dumanların yükseldiği, bir tankerin alevler içinde kaldığı ve işçilerin panikle yangını izlediği görüldü. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Dünya

Sonora Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title