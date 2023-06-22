- Meksika'da rafineride patlama: 5 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın güneyinde yer alan Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde yer alan Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Kaza sonucu 5 işçi yaralanırken rafineride çalışan işçiler yangına müdahale etti. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde bölgede dumanların yükseldiği, bir tankerin alevler içinde kaldığı ve işçilerin panikle yangını izlediği görüldü. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.