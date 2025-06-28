Meksika'da mumyalanmış 60 ceset bulundu

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde, ruhsatsız faaliyet gösteren bir krematoryumda yapılan aramada yaklaşık 60 mumyalanmış ceset bulundu.

60 MUMYALANMIŞ CESET BULUNDU

Meksika'nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Granjas Polo Gamboa mahallesindeki ruhsatsız faaliyet gösteren bir krematoryumda yaklaşık 60 mumyalanmış ceset bulundu.

Granjas Polo Gamboa mahallesindeki tesiste yapılan incelemelerde, cesetlerin hijyenik olmayan koşullarda saklandığı, bir kısmının ise cenaze aracının içinde üst üste yığıldığı belirlendi. Sağlık Risklerini Önleme Eyalet Komisyonu (Coespris), adli tıp uzmanları ve savcılık yetkilileriyle birlikte olayla ilgili soruşturma başlattı.