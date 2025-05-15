Meksika'da Kazada 21 Kişi Hayatını Kaybetti

MEKSİKA'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer beton mikserinin başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını ifade etti.