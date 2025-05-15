Meksika'da Kazada 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'da Kazada 21 Kişi Hayatını Kaybetti
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Meksika'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini bağlayan otoyolda meydana gelen kazada, beton mikserinin otobüs ve minibüse çarpması sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

MEKSİKA'nın Oaxaca ve Puebla eyaletlerini birbirine bağlayan otoyolda beton mikseri, otobüs ve minibüsün karıştığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer beton mikserinin başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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