Meksika'da Kaybolan Müzik Grubunun 5 Üyesi Öldürüldü
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde kaybolan Grupo Fugitivo müzik grubunun 5 üyesinin cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili 9 kişi tutuklandı.
MEKSİKA'da, 25 Mayıs'tan beri kayıp olan Grupo Fugitivo müzik grubunun 5 üyesi, ormanda ölü bulundu.
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, geçen pazar gününden beri kayıp olan Grupo Fugitivo müzik grubunun 5 üyesinin ormanda cansız bedenleri bulundu. Yaşları 20 ila 40 arasında değişen müzisyenlerin Reynosa kentinde kayboldukları bildirilmişti.
Tamaulipas Eyaleti Başsavcısı Irving Barrios Mojica, müzisyenlerin ölümüyle ilgili olarak uyuşturucu karteli üyesi 9 kişinin cinayet şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya