Meksika'da iki özel uçak havada çarpıştı! Kazada 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da biri kalkış, diğeri ise iniş yapan iki özel uçağın havada çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Meksika'nın Durango eyaletinde meydana gelen kazada, biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. İki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu meydana gelen kazada uçaklar alev aldı. Soruşturma devam ediyor.

UÇAKLARIN ALEV ALDIĞI KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Eyalet yetkilileri, yerel saatle dün sabah saatlerinde biri kalkış, diğeri iniş yapan iki özel uçağın çarpıştığını söyledi. Yetkililer, kazanın ardından uçakların alev aldığını ve kazada biri çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Uçakların ikisinin de Cessna marka hafif uçak olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.