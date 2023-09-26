Meksika'da iki özel uçak havada çarpıştı! Kazada 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da biri kalkış, diğeri ise iniş yapan iki özel uçağın havada çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Meksika'nın Durango eyaletinde meydana gelen kazada, biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. İki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu meydana gelen kazada uçaklar alev aldı. Soruşturma devam ediyor.
UÇAKLARIN ALEV ALDIĞI KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ
Eyalet yetkilileri, yerel saatle dün sabah saatlerinde biri kalkış, diğeri iniş yapan iki özel uçağın çarpıştığını söyledi. Yetkililer, kazanın ardından uçakların alev aldığını ve kazada biri çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Uçakların ikisinin de Cessna marka hafif uçak olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Dünya