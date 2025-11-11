Haberler

Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, gizli mezar alanı olarak kullanılan bir evde 16 cesedin bulunduğu bildirildi. Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, bulunan cesetlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ve ceset sayısının artabileceği belirtildi.

  • Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Leona Vicario kasabasında gizli mezar alanı olarak kullanılan bir evde 16 ceset bulundu.
  • Cesetlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
  • Ceset sayısının artabileceği bildirildi.

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, gizli mezar alanı olarak kullanıldığı keşfedilen bir evde 16 cesedin bulunduğu bildirildi. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Cancun kenti yakınlarındaki Leona Vicario kasabasında gizli mezar alanı olarak kullanılan bir mülkün keşfedildiği ve şimdiye kadar en az 16 kişinin kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.

CESET SAYISI ARTABİLİR

Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, bulunan cesetlerin henüz kimliklerinin tespit edilemediği ve ceset sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ülkeye gelin ülkeye bırakın yurt dışında olanı Her gün felaket felaket

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bizim ulkemize de baksalar pek farki yoktur yani... Bir zamalar Mersin Kizkalesine 12 ceset gomuldugunu hatirliyorum, genc cocuktuk o zaman....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek: 4-5 sene önce bahis oynayanla 1-2 hafta önce oynayan aynı teraziye konulmamalı

Gündeme bomba gibi düşecek uyarıda bulundu: Aynı teraziye koymayın
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.