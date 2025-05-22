Meksika'da dizel fabrikasında büyük patlama

Meksika'da dizel fabrikasında büyük patlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meksika'da dizel fabrikasında büyük patlama
Haber Videosu

Meksika'da dizel fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Her birinde 10 bin litreden fazla yakıt bulunan 13 konteyner yandı. Yangında 11 kişi tahliye edildi, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Meksika'da bir dizel fabrikasında güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk verilere göre, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgedeki 11 kişi ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

YAKIT DOLU 13 KONTEYNER YANDI

Nuevo Leon Sivil Savunma Ajansı'nın verilerine göre; her biri 10 bin litreden fazla yakıt kapasitesine sahip en az 13 konteyner yandı.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Sosyal medyada yayılan görüntüler patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde güçlü bir patlamanın ardından alevler ve yoğun siyah dumanın yükseldiği görüldü. Ayrıca yanan yakıt konteynerleri de görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?

Bir babanın yıkılıp kaldığı an
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu

Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
Öğretmenin 'Karabaş' dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü

Öğretmenin 'Karabaş' dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.