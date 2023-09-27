Meksika'da Cesetler Bulundu

Meksika'nın kuzeyindeki sanayi merkezi Monterrey ve çevresinde, ülkenin en zengin mahallelerinden bazıları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ceset bulundu. Yetkililer, en az yedi cesedin yanı sıra ceset parçaları dolu beş torbanın da bulunduğunu bildirdi. Cesetlerin uyuşturucu kartellerine mensup kişilere ait olabileceği düşünülüyor.