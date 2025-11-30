Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 7 Ölü
Meksika'nın Tula kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
MEKSİKA'nın Tula kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Tula kentinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya